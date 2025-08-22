Врач Куренков положительно оценил новый метод коррекции зрения без лазера

Исследователи из Оксидентал-колледжа и Калифорнийского университета в Ирвайне разработали инновационный метод коррекции зрения — электромеханическое изменение формы (ЭМИФ). По словам доктора медицинских наук, врача-офтальмолога Вячеслава Куренкова, электромеханическая коррекция зрения — это перспективное направление, которое займет достойное место в медицине, написала «Москва 24» .

Однако сегодня исследования проводятся только на животных, и внедрение метода в клиническую практику может занять десятилетия.

Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко подчеркнул, что на сегодняшний день восстановить зрение можно только хирургическим путем. Лазерная коррекция, которая меняет форму роговицы, остается наиболее подходящим методом для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. После 45 лет лазерная коррекция применяется реже из-за возрастных изменений в хрусталике.