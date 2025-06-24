Врач Кулова рассказала, что симптомы церкариоза иногда проявляются через 5–30 минут после контакта с водой

В Свердловской области и других регионах России зафиксированы случаи заражения церкариозом, также известным как «зуд купальщика». «Поясним за Тагил» обсудил проблему с кандидатом медицинских наук, врачом-инфекционистом и аллергологом-иммунологом Екатериной Куловой.

Екатерина Кулова объяснила, что церкариоз вызывается личинками кровяной двуустки, паразитирующей в кровеносной системе водоплавающих птиц, например, уток. Промежуточным хозяином паразита являются пресноводные улитки, обитающие в стоячих или медленно текущих водоемах. Именно в таких местах, где много водной растительности и мелководья, риск заражения наиболее высок.

«Заражение происходит в мелководных водоемах со стоячей водой или медленным течением, заросших растительностью. Именно в таких местах обитают утки и пресноводные моллюски (улитки), которые являются промежуточными „хозяевами“ паразитов. Получается, заразиться можно практически в любом пруду или озере», — предупредила врач.

Симптомы церкариоза проявляются быстро, иногда уже через 5–30 минут после контакта с водой. Пострадавшие ощущают покалывание и зуд, на коже появляются покраснения, мелкие красные волдыри или прыщики. Эти высыпания возникают только на тех участках тела, которые были в воде. В некоторых случаях к симптомам добавляются нарушения сна, небольшой жар или сухой кашель.

Через 7–14 дней признаки болезни обычно затухают, но пигментация на коже может сохраняться месяцами. «Зуд купальщика» часто проходит самостоятельно, однако в тяжелых случаях может привести к серьезным осложнениям, включая легочный синдром или анафилактическую реакцию.