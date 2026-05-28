Врач Крылов отметил, что после контакта с борщевиком человек может столкнуться с неприятными последствиями для кожи

С мая в Санкт-Петербурге начинается активное противостояние с борщевиком Сосновского. Это растение-агрессор, которое завезли из Кавказа в 1960-х годах как кормовую культуру, теперь стало одной из главных проблем городских властей и жителей. В этом году в борьбе с растением решили использовать нейросети, написал Piter.TV .

Сотрудники комитета по благоустройству планируют очистить от борщевика 70 гектаров территорий. В этом им поможет ИИ-система «Городовой», которая автоматически выявляет очаги разрастания.

Заведующий ожоговым отделением № 1 НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Павел Крылов рассказал, что после контакта с растением человек может столкнуться с неприятными последствиями для кожи — рубцами. Поэтому важно своевременно обратиться к врачу.

Павел Крылов подчеркнул, что минимальные проявления без системного воздействия могут перерасти в течение нескольких дней в генерализованное поражение. Поэтому после контакта с соком борщевика рекомендуется минимизировать длительность нахождения на солнце и использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF.

Особенно много борщевика обнаружено в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах. Горожане могут сообщить о находках в Центр обработки вызовов по телефону 004 или на «горячую линию» Комитета по благоустройству 576-14-83.

Теперь уничтожать сорняк обязывают не только владельцев сельхозземель, но и собственников дач, садовых участков и земель под индивидуальное жилищное строительство.

Сок борщевика, попадая на кожу, вызывает химические ожоги. При подозрении на попадание сока или паров на кожу необходимо исключить воздействие УФ-лучей, при первой возможности принять душ или обеспечить обильное промывание проточной водой.