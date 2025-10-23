Врач Крюкова рассказала, что остеопороз может долго оставаться незамеченным

Доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова поделилась информацией о ключевой причине остеопороза. По данным «Радио 1» , остеопороз известен как «безмолвная эпидемия», так как болезнь может долго оставаться незамеченной и часто проявляется внезапно — через переломы.

Врач отметила, что заболевание не проявляет себя, даже если плотность костей уже снижена, и диагноз часто ставится уже при осложненной форме после перелома.

Ирина Крюкова подчеркнула, что выявить остеопороз на ранней стадии можно благодаря инструментальной диагностике, а риск заболевания можно заподозрить еще раньше, написала «Свободная пресса».

Особое внимание стоит уделить наследственности: при случаях перелома бедра в семье лучше обратиться к врачу заранее. Основная цель лечения при установленном диагнозе — профилактика переломов с помощью специальной терапии.