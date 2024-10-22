Врач Краснопольская призвала опросить молодых мам при составлении подарков для новорожденных

Идея дарить от государства подарки новорожденным и молодым мамам, безусловно, хорошая, но нужно тщательно продумать, из чего именно будет состоять презент. Таким мнением поделилась руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская с радиостанцией «Говорит Москва» .

По ее словам, не стоит разрабатывать какой-то ГОСТ для подарка. Потому что времена меняются, и вместе с ними появляются новые потребности. Поэтому лучшее решение — это опросить женщин, молодых мам или беременных, чтобы преподнести полезный подарок.

Кроме того, потребности могут разными в зависимости от региона. Потому что могут серьезно отличаться как зарплаты, так и климатические условия. И только родители знают, что именно им необходимо в первые месяцы жизни малыша.