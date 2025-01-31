Признаки нарушений психического здоровья можно заметить по различным аспектам поведения, включая осанку и походку человека. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.
По словам врача, замедленная и подавленная походка может свидетельствовать о депрессии или тревожном расстройстве.
«Люди с высокой самооценкой часто ходят с прямой осанкой и уверенным шагом», — добавила медик.
Она также отметила, что при проблемах с собственным восприятием и социализацией походка может быть скованной. Крашкина посоветовала следить за собственной манерой ходьбы, чтобы вовремя распознать проблемы с ментальным здоровьем, добавил сайт KP.RU.
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