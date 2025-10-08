Врач Крашкина рекомендовала вести «эмоциональный дневник» отношений для определения степени близости с человеком

«Понаблюдайте за поведением: кто чаще инициирует общение, поддерживает в трудные моменты. Ведите "эмоциональный дневник" отношений на две–четыре недели, чтобы увидеть паттерны», — посоветовала специалист.

Также Крашкина порекомендовала проверить границы, поделившись чем-то личным и понаблюдав за реакцией собеседника. Уровень эмоциональной вовлеченности покажет, насколько человек заинтересован.

Кроме того, Крашкина подчеркнула, что иногда самый честный способ — поговорить напрямую, без обвинений, а скорее в исследовательском ключе. Это может открыть пространство для искреннего диалога.