Врач Крашкина предостерегла от подражания сериалам в отношениях

Строить жизнь по сценарию из сериалов опасно. Это может привести к разочарованию, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.
Доктор предупредила, что идеальные персонажи популярных сериалов и кино далеки от реальности.
«Сериалы всегда остаются сказкой и так в ней и останутся», — отметила специалист.
Крашкина подчеркнула, что увлечение вымышленными персонажами создает иллюзию идеальных отношений, которые могут не оправдаться в жизни. Врач призвала воспринимать киноленты как развлечение, а не как руководство к построению отношений.
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