Врач Крашкина предостерегла от подражания сериалам в отношениях

Строить жизнь по сценарию из сериалов опасно. Это может привести к разочарованию, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

Доктор предупредила, что идеальные персонажи популярных сериалов и кино далеки от реальности.

«Сериалы всегда остаются сказкой и так в ней и останутся», — отметила специалист.

Крашкина подчеркнула, что увлечение вымышленными персонажами создает иллюзию идеальных отношений, которые могут не оправдаться в жизни. Врач призвала воспринимать киноленты как развлечение, а не как руководство к построению отношений.