Врач Крашкина предложила использовать игровой формат, чтобы приобщить детей к дачным работам

Многие родители ищут способы привлечь детей к помощи на даче, не превращая это в обязанность. Психотерапевт Ирина Крашкина поделилась советами, сообщил Life.ru .

По словам врача, работа на участке может быть полезной для ребенка. Она стимулирует иммунитет, развивает координацию и моторику, формирует ответственность и укрепляет семейные связи.

Как пояснила специалист, приобщать детей к дачным делам можно с трех-четырех лет, но только в игровом формате. Важно соблюдать ограничения: нельзя работать с химическими средствами, острыми предметами, тяжелыми грузами и находиться под нагрузкой в пик жары. Оптимальный режим — короткие занятия по 15–30 минут с перерывами и соблюдением питьевого режима.