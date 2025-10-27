Врач Крашкина посоветовала ввести ритуал перезагрузки для борьбы с выгоранием

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина порекомендовала россиянам методы для предотвращения профессионального выгорания в шестидневную рабочую неделю. Об этом написало РИАМО .

Психотерапевт Ирина Крашкина подчеркнула, что эмоциональное выгорание — это не просто усталость, а состояние сильного эмоционального, ментального и физического истощения. Она предложила несколько методик для восстановления и профилактики синдрома выгорания, сообщил «Петербургский дневник».

Прежде всего, Крашкина советует ввести еженедельный ритуал перезагрузки в пятницу вечером. Это может быть тихое уединение на 15 минут, расслабляющий травяной чай и отключение уведомлений на телефоне.

Также врач рекомендует технику коротких пауз, называемых «микропаузами». Суть метода проста: после 90 минут интенсивной работы необходимо отвлечься на 20 минут, чтобы восстановить силы. Это время можно потратить на прогулку, небольшую растяжку или дыхательные упражнения.

Еще один полезный метод — создание собственного «якоря спокойствия». Это может быть запах, музыка или предмет, вызывающие положительные ассоциации и чувство безопасности. Использовать такой якорь следует в моменты пиковой усталости или напряжения, чтобы быстро успокоиться и восстановить внутренний баланс.