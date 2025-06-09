Врач Крашкина отметила, что тематические группы и курсы помогут завести новые знакомства

Даже утратив социальные связи, можно снова влиться в круг общения и найти новых друзей. Главное — проявить инициативу. Таким мнением поделилась врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

«Если вы чувствуете потребность в общении, но не знаете, с чего начать, первым шагом может стать возвращение к собственным интересам. Попробуйте записаться на курсы, заняться хобби или присоединиться к тематическим группам. Это поможет не только разнообразить досуг, но и познакомиться с людьми, близкими по духу», — цитирует специалиста телеканал «Крым24».

Также врач отметила, что современные технологии могут помочь в поиске новых знакомств. Речь идет о платформах, где собираются люди с похожими увлечениями.

Не стоит забывать и о старых знакомых, добавила Крашкина. Не стоит бояться первым написать человеку, с которым вы когда-то хорошо общались, но контакт потерялся. Проще и быстрее восстановить связь, чем начинать с нуля. Главное — не бояться делать шаг навстречу, заключила психотерапевт.