Чтобы избежать обид, следует заранее объяснить окружающим невозможность или нежелание постоянно проверять входящие сообщения в мессенджерах от друзей, родственников и знакомых. Таким советом поделилась врач-психотерапевт Ирина Крашкина в интервью РИАМО .

По словам специалиста, нет ничего плохого в том, чтобы сообщить о необходимости уделять время себе. Подобное желание — не эгоизм, а забота об эмоциональном благополучии, передает сайт infox.ru.

Доктор посоветовала, честно рассказать о личных принципах просмотра социальных сетей. Такой подход поможет предотвратить недопонимания и неоправданные ожидания.

В крайнем случае можно использовать функцию автоматических ответов, чтобы дать понять собеседнику, что к разговору вернутся позже, добавила Крашкина.