Врач Кожевникова: немытые бананы и мандарины могут привести к заражению гепатитом

Замороженные продукты и фрукты могут привести к заражению гепатитом А и другими серьезными заболеваниями. Об этом предупредила врач-гепатолог, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в интервью ИА НСН .

По словам специалиста, вирусы могут сохраняться в фруктах, поэтому важно тщательно мыть все продукты перед употреблением. Надписи на упаковках о необязательности мытья не всегда заслуживают доверия.

Кожевникова также напомнила о необходимости соблюдения гигиены рук, особенно перед едой и после посещения туалета. Для тщательного очищения продуктов рекомендуется использовать проточную воду, а при сильных загрязнениях — мыльные растворы, добавила эксперт.