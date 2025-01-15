Врач Кожевникова: немытые бананы и мандарины могут привести к заражению гепатитом

Замороженные продукты и фрукты могут привести к заражению гепатитом А и другими серьезными заболеваниями. Об этом предупредила врач-гепатолог, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в интервью ИА НСН.
По словам специалиста, вирусы могут сохраняться в фруктах, поэтому важно тщательно мыть все продукты перед употреблением. Надписи на упаковках о необязательности мытья не всегда заслуживают доверия.
Кожевникова также напомнила о необходимости соблюдения гигиены рук, особенно перед едой и после посещения туалета. Для тщательного очищения продуктов рекомендуется использовать проточную воду, а при сильных загрязнениях — мыльные растворы, добавила эксперт.
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