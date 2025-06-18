Врач Кострицкая назвала положительные стороны грудного вскармливания после трех лет

Продолжать ли грудное вскармливание после трех лет — вопрос, вызывающий активные дискуссии, особенно в странах, где подобная практика не является общепринятой. Педиатр «СМ-Клиника» для детей Виктория Кострицкая поделилась с «Газетой.Ru» наблюдениями о целесообразности такого решения и его возможном влиянии на психологическое состояние матери и ребенка.

Врач выделяет несколько причин, по которым некоторые матери продолжают кормление грудью после достижения ребенком трехлетнего возраста. Биологи утверждают, что естественный возраст завершения грудного вскармливания у человека варьируется от 2,5 до 7 лет, в зависимости от индивидуальных особенностей развития ребенка.

«Во-вторых, это психологическая близость. Кормление — это не только про еду. Это способ установить и поддерживать безопасную привязанность, особенно в стрессе, болезни, при нехватке контакта», — пояснила Кострицкая.

Также грудное молоко после трех лет содержит антитела и полезные вещества, которые поддерживают иммунитет ребенка, а также содержит стволовые клетки. Кроме того, некоторые дети сами не проявляют желания отказаться от груди, и матери, следующие принципам естественного родительства, позволяют им самостоятельно выбирать момент отлучения.

Кострицкая отметила положительное влияние длительного грудного вскармливания на психику ребенка. Тем не менее врач указала на потенциальные проблемы. Если кормление грудью становится единственным способом успокоить или взаимодействовать с ребенком, это может свидетельствовать о трудностях с установлением границ. Также скрытое кормление из-за социального давления может привести к стрессу.