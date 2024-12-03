Врач Конев объяснил, что работающие в свободном графике люди живут дольше

Люди, которые работают в свободном графике, обычно живут дольше тех, за кого расписание составляют другие. Об этом News.ru рассказал геронтолог и кардиолог Юрий Конев.

По его словам, для человека важно, чтобы расписание, по которому он живет, соответствовало его внутренним часам. В противном случае он идет против себя, что в итоге сокращает продолжительность жизни.

Врач подчеркнул, что крайне важно подстраивать биологические процессы под собственные ощущения. Другими словам, вставать, ложиться, есть и пить, когда есть внутренняя потребность, а не в соответствии с рабочим графиком и навязанным расписанием.