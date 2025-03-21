В Москве ожидается повышение атмосферного давления до максимального уровня за последние 80 лет к выходным. Люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые будут наиболее подвержены влиянию внешних факторов. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что в период резких перепадов давления необходимо быть особенно осторожным.

Специалист пояснил, что в этот период могут обостряться скрытые болезни, такие как усталость, высокое давление и слабость. Это относительно легкие проявления защитных реакций организма.

При более серьезных проблемах со здоровьем, таких как заболевания сердца или головные боли, человек может испытывать дискомфорт. В таких случаях важно обращать внимание на свое состояние и при необходимости обращаться к врачу.

Даже здоровые люди могут испытывать недомогание и усталость в период рекордно высокого давления. Сонливость, слабость и дискомфорт в это время — вариант нормы. Кондрахин посоветовал позволить себе отдохнуть и не перегружать организм.