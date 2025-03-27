Врач Кондрахин: синдром «внезапной смерти» не имеет видимых причин

В Китае произошла трагическая история: девушка по имени Цяньцянь, родившаяся 31 декабря 1999 года, ушла из жизни. Она стала жертвой «внезапной смерти». Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал об особенностях этого синдрома и о том, почему его сложно предсказать. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, синдром внезапной смерти характеризуется летальностью без видимых причин и не отягощенной каким-либо заболеванием. Он может настигнуть любого человека, независимо от возраста.

Главная особенность внезапной смерти заключается в том, что ранее люди никогда не жаловались на плохое самочувствие или проблемы со здоровьем, а при вскрытии невозможно установить причину летального исхода. Не существует симптомов, которые могли бы стать предвестниками внезапной смерти, — она наступает неожиданно. На глазах человека может не стать, а причин для смерти по факту нет, сердце просто останавливается, и все функции организма прерываются.

Однако, если анализировать внезапную смерть более детально, определенные закономерности ее возникновения можно обнаружить. В частности, такому исходу более подвержены: люди с генетическими аномалиями и предрасполагающими факторами; те, у кого в роду уже были случаи внезапной смерти.