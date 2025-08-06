Врач Колмановский связал рост продаж транквилизаторов с повышением уровня тревожности россиян

Продажи транквилизаторов и антидепрессантов на российском фармацевтическом рынке резко увеличились за первую половину 2025 года, поднявшись на 16,9%. Общее количество реализованных препаратов превысило отметку в 4,6 миллиарда рублей. Психотерапевт Александр Колмановский в разговоре с ИА НСН объяснил рост спроса общим повышением уровня стресса и беспокойства среди россиян