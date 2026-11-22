Женщинам после кесарева сечения не стоит пить цельное молоко, сладкие соки и есть бобовые из-за риска повышенного газообразования. Об этом сайту NEWS.ru сообщил научный сотрудник Пироговского университета Александр Кирющенков.

По словам акушера-гинеколога, в первые часы после хирургического вмешательства следует ограничиться обычной питьевой водой. Затем питание расширяют постепенно, добавляя в рацион белок для нормального заживления, отметила «Мойка78».

Врач напомнил, что кесарево сечение связано с повышенным риском тяжелых осложнений, поэтому делать операцию без медицинских показаний не рекомендуется. Реабилитация занимает в среднем шесть недель: за это время формируется рубец и происходит обратное развитие матки.

Для восстановления Кирющенков посоветовал раннюю ходьбу, дыхательную гимнастику и упражнения Кегеля, а также предостерег от подъема тяжестей и длительного сидения в одной позе.