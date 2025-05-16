Врач Казанцев поддержал идею убрать алкоголь с витрин магазинов

Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал предложение заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба убрать алкогольные напитки с витрин магазинов. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению врача, такая мера может значительно облегчить жизнь людям, страдающим от алкогольной зависимости и стремящимся к выздоровлению.

«Каждый день, работая с пациентами, я обсуждаю с ними варианты, как избегать в супермаркетах касс, где стоят спиртные напитки», — отметил медик.

Как пояснил специалист, для зависимого человека время, проведенное в очереди перед витриной со спиртным, становится испытанием: он вспоминает, какие напитки уже пробовал, а какие еще нет. В среде зависимых это называют «раскачиванием тяги».