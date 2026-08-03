Врач Казанцев отметил снижение потребления алкоголя среди молодежи

Потребление алкоголя в России постепенно снижается. По данным издания РБК , потребление чистого спирта на душу населения уменьшилось с 8,62 литра в 2022 году до 8,06 литра в 2025 году. Прогнозируется, что в этом году показатель достигнет 7,77 литра.

Врач-психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Ридусом» отметил, что молодые люди все чаще заменяют алкоголь другими вредными привычками. Он подчеркнул, что в молодежной среде распространились такие альтернативы алкоголю, как наркотики, особенно синтетические, а также жирная и сладкая промышленно обработанная пища.

«Некоторые вредные замены алкоголю в молодежной среде сильно распространились: наркотики, особенно синтетические, а также жирная и сладкая промышленно обработанная пища», — заявил Казанцев.

По мнению врача, об однозначном снижении потребления алкоголя говорить сложно, так как в статистике не все учитывается, особенно контрафактная продукция. Он допустил, что чистого спирта стали потреблять меньше, но за счет переключения на слабоалкогольные напитки или те, что имеют меньший градус.

Казанцев также отметил, что некоторые люди зрелого и старшего возраста перестают потреблять алкоголь. Как правило, это те, кто не злоупотребляет или стоял на грани алкоголизма. Люди начинают следить за своим здоровьем после открывшихся проблем или просто желают больше времени посвящать семье, путешествиям или хобби.