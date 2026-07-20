Врач Каткаева предупредила, что жара опасна за рулем

Повышенная температура воздуха в летний период заставляет наш организм активно бороться с перегревом, что создает дополнительные риски для водителей. Врач-терапевт и врач-пульмонолог медицинского центра «СМ-Клиника» Гиляна Каткаева рассказала Авто Mail , чем жара опасна за рулем.

По словам специалиста, при повышении температуры происходит перераспределение кровотока, что дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это вызывает повышение артериального давления и нарушения ритма сердца. На фоне таких физиологических изменений у водителя заметно снижается концентрация внимания и скорость реакции. Поэтому людям, страдающим артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью, следует проявлять особую осторожность во время автомобильных путешествий.

Врач советует тем, кто планирует длительную поездку, заранее обратиться к лечащему врачу. Необходимо обсудить допустимый объем употребляемой жидкости и провести коррекцию доз лекарственных препаратов, так как некоторые из них могут способствовать дополнительному обезвоживанию организма.