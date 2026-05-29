Врач Кашух рассказала, что некоторые добавляют в окрошку комбучу и томатный сок
Окрошка претерпела значительные изменения: теперь в ней не только квас и колбаса с овощами. О странных рецептах гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала РИАМО.
По словам врача, некоторые заменяют квас айраном, таном, минеральной водой, свекольным отваром. Еще необычные варианты — томатный сок и комбуча.
«Отдельное направление — вегетарианские и „здоровые“ версии окрошки. В них используют авокадо, тофу, спаржу, сельдерей, киноа, микрозелень, печеную свеклу, большое количество свежей зелени», — отметила медик.
Существуют и десертные версии блюда с ягодами, яблоками, арбузом, мятой и йогуртом, добавила газета «Петербургский дневник».