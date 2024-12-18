Врач-кардиолог Палаткина посоветовала надевать свободную одежду и компрессионные чулки во время длительного перелета

Длительные авиаперелеты могут серьезно нагрузить организм и даже вызвать опасные для жизни осложнения у людей с хроническими заболеваниями. Врач-кардиолог Людмила Палаткина в беседе с Life поделилась советами о том, как подготовиться к полету, чтобы избежать неприятностей.

Авиаперелеты, особенно длительные (более шести часов), — это ощутимая нагрузка на организм. У здоровых людей они могут вызвать массу неприятных симптомов, а у людей с хроническими заболеваниями — спровоцировать обострение и привести к опасным для жизни осложнениям. Особенно это касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупреждает кардиолог.

Врач рекомендует надевать свободную одежду, которая не стесняет движения. От тугих поясов, ремней и плотных тканей лучше отказаться, чтобы не нарушать кровообращение. Долгое пребывание в одной позе, особенно нога на ногу, может привести к тромбозу вен нижних конечностей. Поэтому необходимо вставать из сидячего положения и прогуливаться по салону хотя бы раз в час. Людям с факторами риска тромбоза, такими как пожилой возраст, избыточный вес, курение или недавние операции, рекомендуется использовать компрессионные чулки.

Соблюдение питьевого режима также важно. Нужно выпивать 200–250 миллилитров чистой воды каждые 60 минут. А вот от кофе, алкоголя и снотворных препаратов перед полетом и во время него лучше отказаться.