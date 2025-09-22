Врач Камински предложил ввести в психологию термин «отроверт»

Американский психиатр Рами Камински предложил ввести в психологию новый термин — «отроверт». Это люди, которые не вписываются ни в один классический тип личности, сообщила « Вечерняя Москва ».

По мнению врача, изначально люди рождаемся одиночками, однако общество вынуждает присоединяться к разным социальным группам — будь то семья, вера, профессия или хобби. Основная масса принимает и комфортно чувствует себя в таких структурах, однако отроверты сознательно дистанцируются от них. Такие люди уже с ранних лет испытывают внутреннее чувство отчуждения даже среди родных и близких.

Член Международной ассоциации супервизоров, системных консультантов-психологов и феноменологов Милада Ляпина заявила, что личность многогранна и живет в контексте семьи, рода, культуры. Новый термин может быть удобен, но психика человека всегда выходит за рамки классификаций, подчеркнула эксперт.