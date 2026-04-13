Врач Каландия предупредил, что субфебрильная температура без простуды может указывать на воспалительный процесс

Довольно распространена ситуация, когда у человека держится повышенная температура, но другие симптомы простуды отсутствуют. В скрытом воспалительном процессе, объяснил терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия в беседе с RT .

«Это могут быть инфекции мочевыводящих путей, хронические очаги в ЛОР-органах или воспалительные заболевания внутренних органов. В ряде случаев такие состояния протекают стерто, без яркой клинической картины, и единственным проявлением становится именно субфебрильная температура», — отметил он.

Терапевт добавил, что температура может оставаться высокой и после перенесенной инфекции.

«В этом случае речь идет о так называемом постинфекционном состоянии, когда организм продолжает реагировать даже после исчезновения основных симптомов», — пояснил специалист.

Также среди причин врач назвал эндокринные нарушения, например, заболевания щитовидной железы, и аутоиммунные процессы. Доктор напомнил, что длительная субфебрильная температура может быть связана с хроническими инфекциями, такими как туберкулез или вирусные заболевания, а в редких случаях — с онкологическими процессами.

«Если температура сохраняется более нескольких дней или недель без очевидной причины, не снижается или сопровождается дополнительными симптомами, необходимо пройти обследование», — заключил терапевт.