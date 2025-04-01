Врач из Петербурга Симуткин: в моей однокомнатной квартире живут более 300 пернатых

Врач из Петербурга Виталий Симуткин в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как в один миг кардинально поменял свою деятельность. Он решил посвятить себя орнитологии, и теперь в его однокомнатной квартире живут более 300 пернатых.

Все началось около 10 лет назад, когда Виталий нашел птенца лесного конька. Птица стала ручной и всюду следовала за своим спасителем. Но история закончилась печально — лесного конька сбила машина. Позже одна из пациенток Виталия предложила ему взять попугая. Она купила птицу сыну, но тот не проявил к ней интереса. Тогда птица провела у Виталия пару недель, он заметил, что ей грустно, и купил для нее пару. Это решение изменило все.

«Буду собирать птиц», — промелькнуло в голове Виталия.

Своим опытом и наблюдениями он поделился в книге «Жизнь среди птиц и в радости, и в горе. Провинция» (12+). Сейчас в работе второй и третий том, всего их будет четыре. Книга основана на его дневниках и уже переиздана. В планах у Виталия — выпустить ее на японском языке.