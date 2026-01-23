Врач Ивахин посоветовал мыть руки после возвращения из общественных мест

Тщательность — залог эффективной гигиены рук. Для правильной обработки всех участков кожи необходимо потратить не менее 30 секунд. Об этом рассказал эпидемиолог Алексей Ивахин в беседе с RT .

По его словам, следует очищать ладони, тыльные стороны, межпальцевые промежутки, кончики пальцев и область под ногтями.

«Руки необходимо мыть не только перед едой или после туалета. Критически важными являются моменты: после возвращения из общественных мест (транспорт, торговые центры, поликлиники)», — отметил медик.

Он также рекомендовал не забывать про гигиену после контакта с любыми сырыми продуктами животного происхождения. Кроме того, нужно мыть руки после взаимодействия с предметами общего пользования и животными.