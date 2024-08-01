01 августа 2024 16:47 Врач Исаев: не нужно пытаться самостоятельно достать насекомое из уха
Летом россияне часто сталкиваются с попаданием насекомого в уши или нос. В таких ситуациях нельзя самостоятельно пытаться его достать, сообщил врач-отоларинголог Виталий Алексеевич Исаев сайту
«Радио 1».
По словам специалиста, необходимо сразу обратиться в больницу. В противном случае человек рискует травмировать барабанную перепонку, пытаясь извлечь насекомое. Если оно попало только в нос, можно попытаться вычихнуть его.
В качестве первой помощи можно взять масло и капнуть в ухо, сообщила
Общественная Служба Новостей.
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