Врач Исаев: не нужно пытаться самостоятельно достать насекомое из уха

Летом россияне часто сталкиваются с попаданием насекомого в уши или нос. В таких ситуациях нельзя самостоятельно пытаться его достать, сообщил врач-отоларинголог Виталий Алексеевич Исаев сайту «Радио 1».

По словам специалиста, необходимо сразу обратиться в больницу. В противном случае человек рискует травмировать барабанную перепонку, пытаясь извлечь насекомое. Если оно попало только в нос, можно попытаться вычихнуть его.

В качестве первой помощи можно взять масло и капнуть в ухо, сообщила Общественная Служба Новостей.

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