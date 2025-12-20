Врач Ильчук предупредила, что макияж работает как подсветка, а не как фильтр

Кожа в декабре испытывает настоящий стресс: недостаток сна, эмоциональные нагрузки, сухость воздуха от отопления, злоупотребление сладким и соленым, а также праздничное шампанское вызывают бледность, отечность и ухудшение состояния кожи. Спасет ли макияж в такой ситуации, рассказала косметолог Елена Ильчук в беседе с РИАМО .

По словам врача, обезвоженная и раздраженная кожа усиливает эффект всех недостатков — сухость, морщины, широкие поры становятся заметнее, а мейкап лишь подчеркивает проблемы.

«Макияж работает как подсветка, а не как фильтр, который полностью переписывает кожу», — отметила эксперт.

Как пояснила медик, спиртные напитки и соленая еда в новогодние праздники усугубляют отечность, а хроническое отсутствие полноценного отдыха мешает восстановлению клеток эпидермиса. В итоге тональные кремы наносятся неравномерно, тени собираются в складках век, а маскирующие средства делают взгляд еще более усталым, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».