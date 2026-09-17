Врач Ильчишина выяснила, что писатель Лев Толстой страдал от желчекаменной болезни

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина изучила записи в дневниках Льва Толстого и выяснила, что писатель страдал от множества недугов. В числе прочего он подозревал у себя туберкулез, эпилепсию, сифилис, язву желудка и рак головного мозга, однако медицинские документы того времени не подтверждают этих диагнозов, пишет KP.RU .

Одним из самых длительных недугов в жизни Льва Толстого была желчекаменная болезнь. Писателю поставили этот диагноз в возрасте 39 лет, и на протяжении последующих двух десятилетий заболевание протекало практически бессимптомно. Настоящие мучения начались после 59 лет — известный терапевт того времени профессор Григорий Захарьин определил у классика «катар желчного пузыря», что на современном медицинском языке соответствует воспалению стенок органа или холециститу.

В XIX веке протокол лечения данного состояния существенно отличался от сегодняшнего. Пациентам рекомендовалось тепло одеваться, полностью исключить из рациона сливочное масло, перейти на дробное питание (есть часто, но небольшими порциями), употреблять минеральные воды и отказаться от курения.