Врач Дорошев рассказал, как отличить ушиб от перелома при падении с велосипеда

С наступлением тепла на улицах становится больше велосипедистов и любителей электросамокатов. Падения с этих транспортных средств — одна из самых распространенных причин обращения в травмпункты в этот период. Как определить, ушиб это или перелом, если рядом нет врача? На этот вопрос «Здоровью Mail» ответил травматолог-ортопед высшей категории, врач-артролог «СМ-Клиника» Михаил Дорошев.

Ушиб и перелом могут иметь схожие симптомы, но есть признаки, которые помогут разобраться в ситуации.

Признаки ушиба: — сильная боль в момент удара, которая постепенно стихает; — быстро появившийся отек, который не мешает шевелить пальцами или конечностью; — синяк (гематома) больших размеров, при этом функция конечности сохранена.

Признаки перелома: — неестественная изогнутость руки или ноги; — патологическая подвижность: конечность «гнется» там, где нет сустава; — хруст костных отломков при попытке движения; — невозможность наступить на ногу или опереться на руку из-за резкой боли; — потеря чувствительности ниже места травмы.

При обнаружении хотя бы одного из этих признаков необходимо как можно скорее обратиться к травматологу.