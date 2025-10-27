Врач Холодов рассказал, что корни агрессии закладываются в детстве

Главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов в беседе с «Известиями» рассказал о признаках, которые могут указывать на склонность человека к агрессивному поведению до совершения им первого акта насилия.

По мнению эксперта, за агрессивными вспышками часто стоит глубокая боль и неспособность с ней справиться. Холодов выделил три типа агрессивного поведения: импульсивный, целеустремленный и обидчивый. Каждый из них имеет свои особенности.

Врач отметил, что корни агрессии часто формируются в детстве под влиянием родительского равнодушия или эмоционального голода.

В качестве рекомендаций специалист посоветовал обеспечить физическую безопасность при прямой угрозе и обратиться за помощью к специалистам. Для агрессора необходима консультация врача-психиатра и длительная психотерапия.