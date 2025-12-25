Врач Хисамов предостерег от запуска фейерверков в помещениях и с балконов

При запуске фейерверков и петард важно не допустить распространенных ошибок, которые могут привести к серьезным травмам. Заместитель главного врача скорой помощи Артем Хисамов подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил безопасности при обращении с пиротехникой. Об этом написал aif.ru .

Он напомнил, что приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах и внимательно читать инструкции.

«Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику в помещениях, квартирах или с балконов», — заявил эксперт.

Хисамов также обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности рук при запуске пиротехники — использование перчаток или варежек может быть опасно. Кроме того, важно следить за тем, чтобы в зоне воздействия пиротехнических изделий не находились дети и домашние животные.