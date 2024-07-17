Врач Халеева посоветовала сделать биоревитализацию кожи за две недели до отдыха на море

За две недели до пляжного отдыха стоит пройти процедуру биоревитализации. Об этом заявила дерматолог Екатерина Халеева в беседе с РИАМО.

По ее словам, витаминные инъекции подготовят кожу к смене климата. Кроме того, сеансы поспособствуют защите от негативного воздействия ультрафиолетового излучения.

Врач посоветовала использовать в первые дни отдыха на море солнцезащитные средства с максимальными фильтрами. Данные рекомендации помогут предотвратить преждевременное старение кожи, добавил сайт therussiannews.ru.

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