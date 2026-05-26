Врач Гузман сообщила, что вода с электролитами не нужна в повседневной жизни

Нутрициолог Екатерина Гузман сообщила «Газете.ru», что употребление воды с электролитами целесообразно только при интенсивных физических нагрузках, в жару или во время болезни. В обычных условиях такая вода не нужна.
Специалист уточнила, что электролиты помогают удерживать жидкость в организме и необходимы для работы сердца и мышц. Если человек теряет много влаги из-за потоотделения или болезни, нарушается солевой баланс.
Это может привести к слабости, судорогам и учащенному сердцебиению. В таких ситуациях специальные растворы помогают быстрее восстановиться, в отличие от обычной воды, которая может не справиться с обезвоживанием, добавил aif.ru.
