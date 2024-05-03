Врач Гринь: защитная одежда поможет избежать травм при работе на даче | 360°

03 мая 2024, 16:17
Врач Гринь: защитная одежда поможет избежать травм при работе на даче
Специальная защитная одежда поможет предотвратить получение различных травм во время работы на дачном участке. Об этом рассказал врач-травматолог Алексей Гринь сайту aif.ru.
По словам специалиста, вещи должны закрывать открытые участки тела. При работе с совком, лопатой, граблями, тяпкой, вилами, пилой лучше надеть прочную обувь с жесткой подошвой, перчатки и очки.
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Кроме того, не стоит применять большую силу при поднятии тяжестей или выдергивании корней. В таких случаях лучше пользоваться колесной тачкой, передала «Вечерняя Москва».
Одежда
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