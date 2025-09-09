Врач Горячев призвал ограничить использование кондиционера в сентябре

Переменчивая погода в сентябре может заставить задуматься об отказе от кондиционера, чтобы не навредить здоровью. Об этом в беседе с «Краснодарскими известиями» отметил врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Он добавил, что использование кондиционера в начале осени при низкой температуре в помещении чревато переохлаждением, простудами, обострением хронических заболеваний и болями в мышцах.

Еще одной проблемой Горячев назвал пересушенный воздух. Это может привести к раздражению слизистых, сухости глаз и кожи. Кроме того, если не чистить фильтры, в устройстве могут скапливаться бактерии и грибки, вызывающие инфекции.

Также кондиционер может поднимать пыль, шерсть, пыльцу и другие аллергены, что опасно для людей с аллергией.

Резкий переход из прохладного помещения на улицу, где еще жарко, ослабляет иммунитет и делает организм более уязвимым перед вирусами.