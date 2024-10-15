Врач Глоба посоветовала бодрить ребенка перед школой зарядкой и кашей с ягодами

Разбудить ребенка утром перед школой можно с помощью зарядки или вкусного завтрака, такого как каша с ягодами, рассказала NEWS.ru заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Глоба.

Врач-педиатр отметила, что массаж головы и ушей также может быть полезным. Зарядку не обязательно проводить вне постели; активно двигаться можно и лежа. Например, помахать руками и ногами, сесть с горизонтального положения и снова лечь.

Приготовление завтрака можно сделать более увлекательным — скучную кашу украсить ягодами, сделав «улыбку», а отварное яйцо или бутерброд из цельнозернового хлеба использовать как глаза и нос.

Специалист также рекомендовала утром немного приоткрывать окно в комнате ребенка, пояснив, что свежий воздух поможет ему быстрее проснуться. Кроме того, по словам врача, можно попробовать альтернативный вариант холодного душа, используя попеременное умывание горячей и холодной водой.