Врач Гильденскиольд предупредил о конъюнктивите при использовании просроченной косметики

Доктор медицинских наук и заведующий кафедрой Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд предупредил читателей NEWS.ru о рисках, связанных с использованием подержанной косметики. По его словам, такая продукция может содержать опасные микроорганизмы, включая грибки и кишечную палочку.

Гильденскиольд подчеркнул, что при покупке подержанной косметики невозможно проверить условия ее хранения и соблюдение гигиенических норм предыдущим владельцем. Это значительно повышает риск заражения инфекционными заболеваниями.

Эксперт пояснил, что вирусы, грибки и бактерии могут попасть в косметику с поверхностей, на которые их положили или уронили во время использования, или с кожи бывшего владельца, если он болен. Исследования показали, что такие опасные патогены, как синегнойная палочка, золотистый стафилококк, грибок Candida albicans, вызывающий молочницу, кишечная палочка и другие, могут находиться на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде.

Врач предупредил, что использование просроченной косметики может привести к развитию конъюнктивита, герпеса, фурункулеза и других серьезных заболеваний. Просроченная косметика теряет защитные свойства консервантов, что многократно увеличивает риск заражения.