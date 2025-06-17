Врач Генварская не увидела опасности в мороженом с рисовыми шариками

Кандидат медицинских наук Диана Генварская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась мыслями о влиянии на здоровье мороженого с рисовыми шариками. По ее словам, такие добавки не содержат глютена и хорошо сочетаются с растительным белком.

«Рис — нейтральный компонент, там нет глютена, он может сочетаться с белком растительного происхождения, который есть в мороженом. Если там только рис и нет дополнительных добавок, то, в общем, это не плохо», — отметила она.

Однако врач предостерегла от употребления такого десерта вместе с продуктами из пшена, поскольку это может негативно сказаться на пищеварении.

Ранее диетолог Елена Соломатина, также выступая на радиостанции «Говорит Москва», рекомендовала не употреблять мороженое сразу после основного приема пищи. По ее мнению, попадание холодного десерта в желудок в этом случае может нарушить обмен веществ.