Врач Гаспарян указала на популярность косметологических процедур у иностранцев в России

Иностранцы приезжают в Россию, чтобы улучшить свой внешний вид. По словам врача, это связано с тем, что цены на косметологические процедуры в РФ значительно ниже, чем в Европе. При этом используются качественные и сертифицированные препараты, а также работают опытные врачи.

«Так как пациент приезжает из другой страны обычно на короткий период и не располагает длительным временем, ему нужны процедуры, которые делаются однократно, не курсом и с выраженным эффектом», — отметила Гаспарян.

Среди популярных процедур у иностранцев — SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг и инъекция коллагеностимуляции.