Врач Гарданова: сильная любовь к кошкам может указывать на психические болезни

Доктор медицинских наук Жанна Гарданова заявила, что чрезмерная привязанность к животным, особенно к кошкам, может указывать на развитие шизофрении или деменции. Она поделилась этими мыслями с изданием «Ридус» во время обсуждения случая с 66-летней пенсионеркой из московского района Ростокино.

Депутат Московской городской Думы Светлана Акулова рассказала, что пожилая женщина содержит в своей квартире около 90 кошек. Пенсионерка не справляется с уходом за таким количеством животных, но продолжает приносить новых домой, создавая неудобства для соседей.

Гарданова пояснила, что иногда люди пытаются компенсировать чувство одиночества, заводя домашних животных. Известны случаи, когда люди воспринимают питомцев как членов семьи, даже оставляя им наследство. Если человек способен обеспечить нормальные условия содержания кошек, такое поведение может считаться здоровым. Однако, если чрезмерная любовь к кошкам начинает создавать проблемы для окружающих, это повод задуматься о психическом здоровье.