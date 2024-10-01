Врач Галлямова рассказала, что борода может содержать больше микробов, чем ободок унитаза

Мужская борода может стать местом скопления микробов, если за ней не следить. По словам дерматолога Юлии Галлямовой, уровень загрязнения волос на лице можно сопоставить с ободком унитаза в общественном туалете, сообщил Life .

Борода, как и волосы на голове, нуждается в постоянном уходе, поскольку собирает на себе микробы, включая вирусы и инфекции. Исследования показывают, что количество вредных микроорганизмов на бороде превышает допустимые нормы, что делает ее потенциально опасной.

Это является одной из причин, почему хирургам и работникам лабораторий запрещено носить бороду. Регулярная гигиена критически важна для поддержания здоровья и предотвращения инфекционных заболеваний. Эксперт подчеркивает: запущенная борода может вызвать серьезные проблемы.