Врач Гайфутдинов отметил, что ускоренное восприятие информации свойственно молодежи из-за особенностей работы мозга

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов считает, что ускоренное восприятие информации больше свойственно молодежи из-за особенностей работы мозга: у подростков быстрее формируются нейронные сети, выше активность нервных клеток. Об этом написал Life.ru .

Если мозг приспособлен быстрее воспринимать информацию, в этом нет ничего плохого, подчеркнул специалист. Такая особенность не обязательно является патологией, если она не мешает ребенку в повседневной жизни.

Гайфутдинов также отметил, что люди по-разному воспринимают информацию: ваготоникам требуется больше времени на ее обработку, тогда как симпатотоники легче усваивают большие объемы данных, пусть и более поверхностно.

Врач порекомендовал родителям читать детям вслух перед сном, чтобы помочь им привыкнуть к нормальному темпу речи и тренировать внимание.