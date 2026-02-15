Врач Фролов перечислил ранние признаки расстройств нервной системы

Врач-невролог Павел Фролов в беседе с Pravda.Ru рассказал о ранних признаках расстройств нервной системы и когнитивных функций, которые могут проявляться у пациентов. Врач подчеркнул, что расстройства памяти, проблемы с координацией движений, онемение конечностей и снижение зрительной функции являются поводом для консультации с врачом-специалистом.

Диагностика нервных болезней производится с использованием современных технологий и методик обследования, таких как МРТ, КТ, ультразвуковое сканирование и электроэнцефалография. Своевременное обращение к врачу способствует быстрому выявлению патологии и назначению оптимального лечения, написала «Пенза-пресс».

Невролог рекомендует не затягивать визит к специалисту, так как ранние стадии заболеваний проще поддаются лечению и профилактике. Укрепление иммунитета, правильный образ жизни и профилактические осмотры помогут снизить риск развития опасных состояний и сохранить хорошее здоровье на долгие годы.