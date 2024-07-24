Врач Фомин рассказал, что водители с биполярным расстройством опасны на дорогах

Он объяснил, что в настоящее время биполярным расстройством называют то, что ранее — маниакально-депрессивным психозом. Это состояние включает два полюса: маниакальные эпизоды, характеризующиеся эмоциональным подъемом и неуместным проявлением радости, и депрессивные эпизоды, сопровождающиеся понижением настроения.

По мнению специалиста, водители с таким расстройством представляют опасность, так как не могут адекватно оценивать ситуацию как в момент маниакальных, так и в депрессивных эпизодов.