Врач Фомин рассказал, что водители с биполярным расстройством опасны на дорогах

Водители, испытывающие биполярное расстройство, могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Об «Газете.Ru» рассказал психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Он объяснил, что в настоящее время биполярным расстройством называют то, что ранее — маниакально-депрессивным психозом. Это состояние включает два полюса: маниакальные эпизоды, характеризующиеся эмоциональным подъемом и неуместным проявлением радости, и депрессивные эпизоды, сопровождающиеся понижением настроения.

По мнению специалиста, водители с таким расстройством представляют опасность, так как не могут адекватно оценивать ситуацию как в момент маниакальных, так и в депрессивных эпизодов.

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