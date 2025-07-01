Врач Фишкин назвал Свердловскую область одним из самых опасных регионов по клещевому энцефалиту

Врач общей практики и эксперт в сфере здравоохранения Роман Фишкин поделился с «Поясним за Тагил» мнением о росте числа укусов клещей в Свердловской области и мерах, которые должны принять власти для защиты населения.

По словам специалиста, хотя Роспотребнадзор и проводит обработки парков, скверов и зон отдыха, в Свердловской области такие меры необходимо усилить. Муниципальные службы должны не только чаще проводить обработку территорий, но и регулярно скашивать траву, убирать сухостой и размещать предупреждающие таблички.

Фишкин также подчеркнул важность информирования граждан о правилах защиты от клещей. Необходимо объяснять людям, как правильно носить закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать тело после прогулок на природе.

Свердловская область, по словам собеседника, является одним из самых опасных регионов по клещевому энцефалиту. В 2025 году число случаев заболевания выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Прививка остается самым надежным способом защиты, однако полный курс дает иммунитет только на три года и защищает лишь от энцефалита, а не от других инфекций, таких как боррелиоз.