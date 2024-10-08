Врач Филева рассказала, что температура выше +24 градусов в доме плохо скажется на коже и волосах

В различных регионах России начинается отопительный сезон. Тем не менее, как слишком высокая, так и слишком низкая температура в помещениях может негативно влиять на здоровье человека, его кожу, волосы и качество сна. С каким температурным режимом следует поддерживать домашнюю атмосферу, рассказала Life дерматолог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По ее словам, идеальные температурные параметры колеблются в диапазоне +18…+22 градуса. Однако для разных комнат рекомендуются свои значения: в спальне температура должна быть немного ниже (+18…+20 градусов), тогда как в детской и гостиной — чуть выше (+21…+22 градуса).

Важно также учитывать уровень влажности, который должен быть в пределах 40–60%. Если температура в комнате превышает +22 …+24 градуса, это может отрицательно сказаться на состоянии кожи и волос. Потому что воздух становится суше, особенно когда включены отопительные устройства. Это может привести к стягиванию кожи, ее шелушению, а волосы становятся ломкими, тусклыми и могут начать выпадать.