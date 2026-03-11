Врач Филева рассказала, что продолжительная заложенность носа может быть связана с аллергическим ринитом

Аллергический ринит часто становится причиной продолжительной заложенности носа. Он возникает из-за аутоиммунной реакции организма, пояснила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с RT .

При аллергическом рините иммунные клетки ошибочно воспринимают определенные вещества как угрозу и начинают атаковать их, а вместе с ними и ткани организма.

«В результате развивается воспаление, которое может проявляться время от времени (например, весной, если это аллергия на цветение растений) или длиться месяцами и даже годами (если это аллергия на пыль, плесневые грибы или другие элементы, часто встречающиеся в быту)», — отметила она.

Симптомы аллергического ринита включают заложенность носа, прозрачные выделения, чихание, зуд и слезотечение. Для точного диагноза врач назначает анализы крови и кожные тесты на аллергию.

Филева рекомендлвала избегать контакта с выявленными аллергенами: исключить из рациона провоцирующие продукты, сменить бытовую химию и косметику на более нейтральные средства, убрать из спальни растения. При неясной природе аллергии важно провести диагностику: сдать анализы крови и пройти кожные тесты.